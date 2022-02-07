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Dünya

BM: 2021 darbesinden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Farhan Haq, Myanmar güvenlik güçlerinin Şubat 2021'deki darbeden bu yana en az 114 çocuğu öldürdüğünü söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 07.02.2022
BM: 2021 darbesinden bu yana Myanmar ordusu en az 114 çocuğu öldürdü

Ankara

Ani News'in haberine göre, Haq, "Geçen 1 Şubat'taki askeri devralmadan bu yana, en az 18'i yalnızca ocak ayında olmak üzere, yaşları 3 ile 17 arasında değişen en az 114 çocuk güvenlik güçleri tarafından öldürüldü." dedi.

Yaralı çocukların sayısının daha fazla olduğunu belirten Haq, ülkenin güvenlik güçlerine, Myanmar'ın 2019'da imzaladığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca çocuk haklarını koruma ilgili yükümlülüklerini hatırlattı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 10 bine yakın kişi gözaltına alındı, yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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