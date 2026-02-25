Myanmar'da ordunun Arakan ve Sagaing bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 26 sivil öldü
Myanmar'ın Arakan ve Sagaing bölgelerine orduya ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı.
Burma'nın Demokratik Sesi (DVB) internet sitesinin haberine göre, ordu güçlerince Arakan ve Sagaing bölgelerine hava saldırıları düzenlendi.
Arakan'ın Ponnagyun bölgesine yönelik saldırıda 17 sivil öldü, 14 sivil yaralandı. Sagaing'in kuzeybatısındaki saldırıda ise 9 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.
Darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.