Dolar
19.85
Euro
21.42
Altın
1,969.83
ETH/USDT
1,849.00
BTC/USDT
27,285.00
BIST 100
4,478.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken'dan Sudanlı generallere ateşkese uymamaları halinde yaptırım uygulanacağı uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulundu.

Büşranur Koca  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Blinken'dan Sudanlı generallere ateşkese uymamaları halinde yaptırım uygulanacağı uyarısı

Ankara

Blinken, ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, ateşkes kararına rağmen Sudan'ın başkenti Hartum ve kuzeyindeki bir şehirde çatışmaların sürdüğü haberlerinin geldiğini belirterek, söz konusu çatışmaları "trajik, anlamsız ve yıkıcı" olarak tanımladı.

Sudanlı generalleri ateşkese uymamaları halinde uygulanacak olası yaptırımlar konusunda uyaran Blinken, ateşkesin denetlenmesi için ABD tarafından desteklenen, savaşan taraflardan, ABD'den ve Suudi Arabistan'dan 3'er temsilci olmak üzere 12 üyeli bir komitenin kurulduğunu, komitenin görevini uzaktan yürüteceğini kaydetti.

Blinken, denetleme komitesi sayesinde ateşkes ihlal edildiği takdirde bundan haberdar olacaklarını vurgulayarak, "Ateşkes sürecini kolaylaştırdık ancak uygulamak Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) sorumluluğunda." dedi.

Ordu ile HDK'nin nisan ortasından beri çatıştığı Sudan'da bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan ateşkes, 22 Mayıs gecesi yürürlüğe girmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken, HDK'nin sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulmuştu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan, ardından giderek daha bağımsız yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Blinken'dan Sudanlı generallere ateşkese uymamaları halinde yaptırım uygulanacağı uyarısı

Blinken'dan Sudanlı generallere ateşkese uymamaları halinde yaptırım uygulanacağı uyarısı

Sudan'da bir haftalık ateşkes yürürlüğe girdi

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes anlaşması imzalandı

Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes anlaşması imzalandı
Sudan’da sivil kayıpların sayısı 850’ye ulaştı

Sudan’da sivil kayıpların sayısı 850’ye ulaştı
Rusya, Obama dahil 500 ABD vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya, Obama dahil 500 ABD vatandaşına yaptırım kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet