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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken'dan İsrail'e "Refah'a büyük bir saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'ı işgal etmesi halinde problemin çözülmeyeceğini ve Gazze'de kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacağını söyledi.

Hakan Çopur, Rabia İclal Turan  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Blinken'dan İsrail'e "Refah'a büyük bir saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir" uyarısı

Washington

Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumunda, Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'i güvenilir ve uygulanabilir kapsamlı bir plan olmaksızın Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi konusunda bir kez daha uyaran Blinken, bölgede 1,5 milyon civarında Filistinli sivilin bulunduğunu ve böyle bir bölgenin işgal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Blinken, "Eğer İsrail, (Hamas'ın) kalan taburlarını yok etmek için bütünüyle Refah'a girerse problem çözülmeyecek. Böyle bir saldırıdan sonra bile binlerce silahlı Hamas üyesi kalacak. Bu durumda İsrail, Gazze'de, kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in kendilerine Refah'a saldırıyla ilgili bugüne kadar kapsamlı bir plan sunmadığını hatırlatan Blinken, böyle bir plan olmaksızın ilerlemenin çok zor olacağını, bunun yerine kendilerinin sadece Hamas üyelerini elimine etmek için birtakım planlar sunduklarını belirtti.

ABD'nin sunduğu perspektifin sadece Hamas'ı hedef aldığını ve bunun yanı sıra bölgedeki sivillerin daha az zarar görmesini amaçladığını savunan Blinken, İsrail ile Refah konusundaki endişelerini her görüşmelerinde paylaştıklarını söyledi.

Blinken'a Gazze protestosu

Öte yandan, Temsilciler Meclisindeki oturum devam ederken Blinken'ı ve ABD yönetimini protesto eden bazı göstericiler, "Gazze'deki soykırımdan Blinken'ın sorumlu olduğu" yönünde sloganlar attı.

Kongre polisinin salondan çıkardığı göstericiler, salonun çıkışında da protestolarına devam etti.

Dün de ABD Senatosunda bütçe oturumuna katılan Blinken, benzer şekilde protestolarla karşılaşmış ve "Gazze'nin kasabı" sloganlarına muhatap olmuştu.

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