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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Slovenya, Ürdün ve Kuveyt, UNRWA'ya siyasi destek sağlamak için girişim başlattıklarını duyurdu

Slovenya, Ürdün ve Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi temsilcilikleri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) siyasi destek sağlamak için girişim başlattıklarını bildirdi.

Şerife Çetin  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Slovenya, Ürdün ve Kuveyt, UNRWA'ya siyasi destek sağlamak için girişim başlattıklarını duyurdu

New York

Girişim, söz konusu ülkelerin daimi temsilcilerince New York'taki BM binasında düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Grup adına konuşan Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Mahmoud Daifallah, girişimin UNRWA'nın son zamanlarda karşılaştığı sınamalar nedeniyle başlatıldığını kaydetti.

Daifallah, UNRWA'nın, işgal altındaki Filistin toprakları, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere yıllardır sağladığı insani yardım ve kalkınma hizmetiyle kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bu nedenle UNRWA'nın çalışmalarının desteklenmesi ve ülkelerin desteklerini teyit etmesinin önem taşıdığını belirten Daifallah, "Girişimin destek toplayacağını umuyoruz. Bugün daimi temsilciliklere mektup göndererek girişime katılma davetinde bulunacağız." dedi.

Daifallah, girişimin ele alacağı konular arasında UNRWA'nın Gazze'deki rolü, finansal krizi, tarafsızlık ilkesine ilişkin soru işaretleri ve personelin çabaları olacağını bildirdi.

UNRWA'ya İsrail'in başlattığı "siyasi saldırının" böyle bir girişime ihtiyacı ortaya çıkardığını dile getiren Daifallah, üye ülkelerin siyasi desteğinin önemine işaret etti.

UNRWA 5,9 milyon mülteciye destek sağlıyor

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi. Ajansın çok sayıda personeli İsrail tarafından öldürüldü.

İsrail'in karalama kampanyası

Ajansa yönelik karalama kampanyası da yürüten İsrail, UNRWA'nın bazı çalışanlarını Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya iştirak etmekle suçlarken, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS), UNRWA çalışanları hakkında başlattığı soruşturmada kanıt sunulmaması üzerine bir dosyayı kapattığını, 4 incelemeyi de askıya aldığını bildirmişti.

Bağımsız İnceleme Grubu da yayımladığı raporda, İsrail'in UNRWA personeline yönelik iddialarına ilişkin hala kanıt sunmadığını, Ajansın tarafsızlık ilkesini uygulamak için önemli mekanizma ve süreçleri olduğunu duyurmuştu.

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