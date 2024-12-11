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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Dünya

Blinken, Suriye ve Gazze gündemiyle Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-13 Aralık'ta Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze'de olası ateşkes süreciyle ilgili durumu ele almak üzere Türkiye ile Ürdün'e ziyaret gerçekleştirecek.

Hakan Çopur  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Blinken, Suriye ve Gazze gündemiyle Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecek

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, sırasıyla Ürdün'ün Akabe kentinde ve daha sonra Ankara'da temaslarda bulunacak.

Blinken'ın ana gündeminde Suriye'deki son gelişmeler, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasına yönelik başlıklar olacak.

Açıklamada, "Bakan Blinken, değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye'de üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve terörle mücadeleden bölgesel istikrara kadar ortak öncelikler üzerindeki devam eden ikili iş birliklerini ele alacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre Blinken, Türkiye ve Ürdün temaslarında, "ABD'nin hesap verebilir ve temsili bir Suriye hükümetine geçiş sürecine desteğini" de yineleyecek.

Blinken ayrıca, görüşmelerinde, bu geçiş döneminde ABD'nin Suriye'nin komşularına desteğini vurgulayacak ve bölgede yerinden edilmiş Suriyelilerle ilgili ihtiyaçların giderilmesine yönelik konuları görüşecek.

ABD'li Bakan'ın bir diğer önemli başlığı ise Gazze’de olası ateşkes süreci ile buna bağlı olarak esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesi olacak.

Ankara'da resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirilmişti.

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