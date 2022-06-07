Dolar
16.61
Euro
17.74
Altın
1,840.92
ETH/USDT
1,733.80
BTC/USDT
29,378.00
BIST 100
2,648.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'nın tarımsal ihracatını Batı'ya karşı "şantaj" olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

Kasım İleri   | 07.06.2022
Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı

Washington

Blinken, gıda güvenliğine ilişkin çevrim içi düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarım ürünlerinin tedarik sorunu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li bakan, Odessa yakınlarındaki silolarda ve kentteki limana yanaşan gemilerde yaklaşık 20 milyon ton buğday depolandığını söyledi.

Dünyada tarım ürünlerinin tedarikinde kriz yaşanırken, Rusya'nın ablukasının söz konusu buğdayın Odessa'dan çıkmasını engellediğini kaydeden Blinken, "Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın en verimli tarım arazilerinden bazılarını ele geçirdi. Araçlara patlayıcı yerleştirdiler, hayati tarımsal altyapıyı yok ettiler. Bugün önde gelen gazetelerimizden birinde gördüğümüz gibi Rusya'nın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını gasbettiğine, kendi menfaati için o ürünlerin çıkmasına izin vermediğine dair güvenilir haberler var." diye konuştu.

Kremlin'in tarım ürünlerinin ihracatını engellemekle acı ve açlığı Ukrayna'nın ötesine taşıdığını anlaması gerektiğini savunan Blinken, "Yani bunların hepsi kasıtlı. Başkan Putin'in yiyeceklerin sevk edilmesini engellediğini ve sorumluluğu üzerinden atmak için de saldırgan bir şekilde propaganda makinesini kullandığını biliyoruz, çünkü dünyanın ona ve ardından yaptırımlara boyun eğmesini umuyor. Başka bir deyişle oldukça basit bir şekilde şantaj yapıyor." ifadelerini kullandı.

Blinken, özellikle gıda krizinin Afrika üzerindeki etkilerine işaret ederek, "Başkan Putin'in doğru olanı yapmasını bekleyemeyiz." dedi.

Ukrayna, küresel bir "ekmek sepeti" olarak biliniyor ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, dünya çapında beşinci en büyük buğday ihracatçısı.

BM yetkilileri 3 Haziran Cuma günü, Rusya-Ukrayna savaşının 100. gününde dünya gıda güvenliğinin tehlikede olduğu konusunda uyarmıştı ve Rusya'nın normalde dünyaya tahıl gönderen Karadeniz limanlarını ablukaya alması nedeniyle dünya çapında kıtlık, istikrarsızlaşma ve kitlesel göç tehdidi oluşturduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
10 ilin müftüsü değişti
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır
Hacı adayları için Harem Otogarı'nda uğurlama merasimi düzenlendi

Benzer haberler

Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı

Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı

ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz

Ukrayna, tahıl ihracatı anlaşması için "güvenlik garantisi" istiyor

ABD, Rus milyarder Abramoviç'in 2 uçağına el koymak için harekete geçti

ABD, Rus milyarder Abramoviç'in 2 uçağına el koymak için harekete geçti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda
ABD'de hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü

ABD'de hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü