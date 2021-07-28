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Dünya

Blinken, Hindistan-ABD ilişkilerinin temelini 'demokratik değerlere bağlılığın' oluşturduğunu söyledi

Şeyma Uzundere   | 28.07.2021
Blinken, Hindistan-ABD ilişkilerinin temelini 'demokratik değerlere bağlılığın' oluşturduğunu söyledi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan’a yaptığı ziyarette, iki ülkenin demokratik değerlere olan bağlılığına vurgu yaparak, söz konusu bağlılığın ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Hindistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette Bakan Blinken, aralarında Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın temsilcilerinin de bulunduğu sivil toplum liderleri ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, iki ülke arasındaki bağları ve iş birliğini geliştirmek için Hindistan’da olduğunu belirtti.

İki ülkenin demokratik değerlere bağlı olduğunu ve bu bağlılığın ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getiren Blinken, “Hint ve Amerikan halkı insanlık onuruna, fırsat eşitliğine, hukukun üstünlüğüne, din ve inanç özgürlüğü de dahil temel özgürlüklere inanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra Blinken, kim olduğuna bakılmaksızın kişilerin kendi hükümetlerinde söz sahibi olmayı ve saygı duyulmayı hak ettiğini vurguladı.

Öte yandan demokratik değerlerin ve özgürlüklerin tehdit altında olduğuna ve küresel anlamda “demokratik durgunluk” yaşandığına dikkat çeken Blinken, ABD ve Hindistan’ın demokratik idealleri gerçekleştirmek için yan yana durmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Blinken, söz konusu idealleri gerçekleştirmenin "sancılı ve bazen çirkin" olabileceğini ancak demokrasinin gücünün bu zorlu süreci kucaklamak olduğunu ifade etti.

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