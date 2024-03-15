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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için çalıştıklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın elindeki esirlere ilişkin bir öneride bulunduğunu, buna ilişkin bir uzlaşı sağlanabilmesi için İsrail, Katar ve Mısır ile yoğun şekilde görüştüklerini belirtti.

Aşkın Kıyağan  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Blinken, Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için çalıştıklarını söyledi

VİYANA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Avusturya'daki temasları kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, İsrail'de 7 Ekim 2023'te yaşananların bir daha tekrarlanmaması için verdikleri desteğe değinerek, çatışmaların Lübnan'a veya bölgede daha geniş alana yayılmaması için çabaladıklarını söyledi.

Blinken, Gazze'de zarar gören sivillerin korunması, daha fazla yardımın bölgeye ulaştırılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, İsrail'le neredeyse her gün bu hususları görüştüklerini, ancak "İsrail’in Refah'a yönelik planını henüz görmediklerini" ifade etti.

Hamas'ın esirlere yönelik bir önerisinin olduğunu, buna ilişkin detay veremeyeceğini aktaran Blinken, anlaşma sağlanabilmesi için mevcut boşlukları doldurmak amacıyla İsrail, Katar ve Mısır’la yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Blinken, bu görüşmelerin gelecek günlerde de devam edeceğini, İsrail'in bu görüşmelere müzakere heyetini gönderdiğini kaydederek, "Bence bu, rehineleri geri almak, ateşkes sağlamak, daha fazla insani yardım yapabilmek için anlaşmaya varmanın hem olasılığını hem de aciliyet duygusunu yansıtıyor. Bu bizim taahhüt ettiğimiz bir şey ve bunu gerçekleştirmek için ne kadar uzun süre ve ne gerekiyorsa çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesine ilişkin konulara da değinerek, Bosna Hersek'i AB üyeliği sürecinde desteklediklerini ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg de ABD'li meslektaşıyla benzer görüşlerde olduğunu, İsrail'in Refah'ta bulunan 1,5 milyon sivile yönelik "inandırıcı plan" ortaya koymadan yapacağı saldırıların felaketle sonuçlanacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Viyana temasları kapsamında, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Blinken, ayrıca, BM Viyana Ofisi'nde yaklaşık bir hafta sürecek 67'inci Uyuşturucu Maddeler Komisyon'unda sentetik uyuşturucuların yol açtığı zararlar üzerine konuşma yaptı.

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