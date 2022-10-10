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Dünya

Blinken, Aliyev'le Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeler konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e takdirlerini iletti.

Kasım İleri   | 10.10.2022
Blinken, Aliyev'le Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri konuştu

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Aliyev ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ve liderleri arasındaki son doğrudan görüşmeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varmak için attıkları olumlu adımlar için takdirlerini dile getirdi. Bakan Blinken, Azerbaycan'ın 4 Ekim'de 17 savaş esirini serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladı." denildi.

Blinken'ın, Cumhurbaşkanı Aliyev'e barış sürecini desteklemek için zamana bağlı ve ölçülebilir adımları sürdürme çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakan Blinken, sınırların net bir şekilde belirlenmesi, ulaşım bağlantıları, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere bu süreçte her konuda ABD'nin desteğini yineledi. Dağlık Karabağ sakinlerinin hakları ve güvenceleri konusundaki tartışmaların önemi ile her iki tarafın da ateşkesi sürdürüp kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilen bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi."

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