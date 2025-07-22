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Ekonomi

AstraZeneca'dan ABD'ye 2030'a kadar 50 milyar dolar yatırım planı

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, ABD'ye 2030'a kadar 50 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
AstraZeneca'dan ABD'ye 2030'a kadar 50 milyar dolar yatırım planı

Londra

Şirketin açıklamasına göre, yatırımın temelini ABD'nin Virginia eyaletinde kurulması planlanan yeni bir ilaç ham maddesi üretim merkezi oluşturuyor. Bu tesis, şirketin bugüne kadar tek bir üretim merkezine yaptığı en büyük yatırım olacak.

Söz konusu tesiste şirketin kilo yönetimi ve metabolizma ürün portföyü kapsamındaki ilaçlarının ham maddesinin üretilmesi planlanırken, ABD'nin farklı eyaletlerinde de genişleme yatırımları gerçekleştirilecek.

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AstraZeneca'nın 2030'a kadar 80 milyar dolar gelir elde etme hedefinin yaklaşık yarısını ABD pazarından sağlaması bekleniyor.

Açıklamada yatırıma ilişkin görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD'nin uzun yıllardır temel ilaç ürünlerinde yurt dışına bağımlı olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump ve yeni tarife politikalarımız, bu yapısal zayıflığı sona erdirmeye odaklandı. AstraZeneca'nın ilaç üretimini ülkemize taşıma kararı almasından gurur duyuyoruz. Bu tarihi yatırım, ABD'ye on binlerce iş kazandıracak ve ülkemizde satılan ilaçların burada üretilmesini garanti altına alacak." ifadelerini kullandı.

AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot da bugün açıklanan yatırımın ABD'nin biyofarmasötik inovasyonundaki liderliğine olan inançlarını ve ABD'de ve dünyadaki milyonlarca hastaya olan bağlılıklarını gösterdiğini dile getirerek, "Bu yatırım, 2030 yılına kadar 80 milyar dolarlık gelir hedefimize ulaşmamıza da katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esaslı tarifeleri uygulamak için belirlediği son tarih olan 1 Ağustos itibarıyla, ilaç ürünlerine de gümrük vergisi getirebileceklerini duyurmuştu.

İlaç ithalatına yönelik tarifelerin muhtemelen ay sonunda duyurulacağını bildiren Trump, ilk etapta düşük oranlı tarifelerle başlanacağını ve ilaç şirketlerine ABD'de üretim yapmak için yaklaşık bir yıl süre verileceğini ve ardından bu tarifelerin çok yüksek seviyelere çıkarılacağını açıklamıştı.

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