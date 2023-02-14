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Dünya

Black Panther'de suçluların kamuflajlarının, Fransız askeri üniformalara benzerliğine tepki

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminde, Afrika ülkesi Mali'de kaos çıkaran suçluların, Fransız askerlerin giydiği üniformalara benzer kamuflajlarla sunulmasına tepki gösterdi.

Alaattin Doğru   | 14.02.2023
Black Panther'de suçluların kamuflajlarının, Fransız askeri üniformalara benzerliğine tepki

Ankara

Fransız gazeteci Jean Bexon Twitter hesabından, filmden bir sahneyi, "En son Amerikan Marvel yapımında (Black Panther: Yaşasın Wakanda), Mali'ye operasyon çeken kötü Fransız paralı askerler, Barkhane Operasyonu askerleri gibi giydirilmiş." notuyla paylaştı.

Bakan Lecornu, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Silahlı Kuvvetlerimizin yalan ve yanıltıcı şekilde temsil edilmesini kınıyorum." ifadesini kullandı.

Lecornu, paylaşıma tepki göstererek 58 Fransız askerinin Mali'nin isteği üzerine bu ülkeyi terörist gruplara karşı korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini savundu.

Sahneler sosyal medyada ilgi gördü

Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlanan Fransız askerlerinin faaliyet yürüttüğü Mali'nin Gao kentinde çekilen filmde, Fransa, Mali'nin Gao bölgesindeki Wakanda ülkesinin kaynaklarını tekeline almak isteyen bir ülke olarak tanımlanıyor.

Wakanda'da kaos çıkaran suçluların Fransız ordusu üniformalarına benzer kamuflajlarla sunulduğu filmde, Fransız paralı askerler, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde yargılanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanının da temsil edildiği duruşma sahnesinde Fransa ordusu üniformalı paralı askerler Wakanda kraliçesinin önünde diz çöktürülmüş şekilde sunuluyor.

Sahnenin devamında yer alan radyo konuşmasında da paralı askerlerin arkasında Fransız hükümetinin olduğu belirtiliyor.

Söz konusu sahneler Afrikalı aktivistlerce sosyal medya platformlarında sık sık "Çok tanıdık sahneler Fransız askerleri Afrika'da yıllardır böyle yapıyor." notlarıyla paylaşıldı.

Filmdeki bu sahnelerin arkasında ABD'nin parmağının olabileceği yorumu

Öte yandan Fransız gazeteci Bexon, ABD stüdyolarında çekilen filmin bu sahnelerinin arkasında Fransa'nın Afrika'daki varlığından rahatsız olan ABD'nin parmağının olabileceğine işaret etti.

Fransız basınındaki bazı haberlerde de Rusya'nın Fransız askerlerini benzer propagandayla gösterdiği değerlendirmeleri yapıldı.

Ağustos 2014'te Mali'de konuşlanan Fransız Barkhane Operasyonu'nu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bamako yönetiminin Paris ile ilişkilerinin gerilmesi üzerine haziran 2022'de sonlandırmak zorunda kaldı.

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