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Dünya

Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan kişinin, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Esra Taşkın  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Paris

Le Figaro gazetesinin Lyon Savcılığına dayandırdığı habere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da Müslüman karşıtı eylem sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki kişi, Kur'an-ı Kerim'i yaktığını kabul etti.

Söz konusu şahıs, ırk, etnik köken, milliyet veya dini saikle mala zarar verdiği ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

Lyon Cumhuriyet Savcısı Thierry Dran, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak şahsın, bu tarihe kadar tutuklanmasını talep etti.

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Ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle yıllardır tedavi gören şahıs, yargılama öncesinde psikiyatrik muayeneden geçecek.

Olay

Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs olay yerinden kaçmıştı.

Söz konusu şahıs 3 Haziran'da Villeurbanne'da yakalanarak, gözaltına alınmıştı.

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