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Dünya

Birleşmiş Milletler, depremin vurduğu Afganistan'a acil yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) depremin vurduğu Afganistan'ın batısına acil gıda sağlamak için 19 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Birleşmiş Milletler, depremin vurduğu Afganistan'a acil yardım çağrısında bulundu

Kabil

WFP Afganistan Ülke Direktör Yardımcısı Ana Maria Salhuana, yaptığı açıklamada, ülkenin batısında yaşanan depremde hayatta kalanlara yardımda bulunduklarını ancak yardımlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 100 bin kişiye acil gıda yardımı sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Salhuana, "Böyle depremler gibi felaketler, kendilerini zar zor besleyebilen toplulukları tam bir yoksulluğa sürükler" dedi.

WFP'den yapılan açıklamada, deprem sonucu yaklaşık 25 bin evin yıkıldığı, hayatta kalanların şu anda evlerinin enkazının yanında kurulan çadırlarda yaşadığı belirtildi.

Depremlerin vurduğu bölgeye acil gıda sağlamak için WFP 19 milyon dolar yardım çağırısı yaptı.

Öte yandan BM'den yapılan açıklamaya göre, depremde ölenlerin yüzde 90'ı kadın ve çocuklar oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde 11 Ekim'de de 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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