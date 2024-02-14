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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Birleşik Metodist Kilisesi yetkilisi Wildman, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını "soykırım" olarak niteledi

Birleşik Metodist Kilisesi yetkilisi David Wildman, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye devam eden saldırılarının, "İsrail-Hamas savaşı değil, bir soykırım" olduğunu söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Birleşik Metodist Kilisesi yetkilisi Wildman, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını "soykırım" olarak niteledi

Ankara

"Methodist Federation for Social Action"ın (MFSA) sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımına göre, ABD'de 1968'de kurulan Birleşik Metodist Kilisesinin düzenlediği çevrim içi seminerde, Kilise yetkilileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını değerlendirdi.

Aralık 2023'te İsrail ve Filistin'e ziyarette bulunan Güney Afrika Metodist Kilisesinden Piskopos Ivan Abrahams ve Metodist Kilisesi yetkilisi David Wildman'ın konuşma yaptığı çevrim içi seminerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetle eleştirildi.

Wildman, "Bu, İsrail ile Hamas arasında bir savaş değil hatta İsrail ile Gazze arasında bir savaş bile değil. Bu, İsrail'in Filistin'e karşı savaşıdır. Bu, bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Dünya genelindeki kiliseler ve uluslararası toplumun bu durum karşısındaki "sessizliğini" eleştiren Wildman, İsrail'e karşı diplomatik yaptırımların değerlendirilmesini ve kiliselerin de boykota katılmasını önerdi.

"UNRWA kolektif şekilde cezalandırıldı"

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığını iddia etmesinin ardından ajansa finansal desteği durduran ülkeleri de eleştiren Wildman, şunları söyledi:

"İddiaların ciddi olduğunu düşünüyorum ancak İsrail hükümetinin karalaması açısından (iddialar) yeni değil. Bu, bir bütün olarak BM'yi itibarsızlaştırmaya ve sorgulamaya yönelik daha büyük bir stratejinin parçası."

ABD'nin söz konusu iddialara dair finansal desteği kesmek yerine, yürütülecek soruşturmayı sessiz bir şekilde desteklemesi gerektiğini söyleyen Wildman, "Bunun yerine BM'yi alenen karalıyorlar. İşte bu yüzden bunun toplu bir cezalandırma olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarihin doğru tarafında yer alın"

Piskopos Abrahams da uluslararası toplumu, yaşananları görmezden gelmekle suçlayarak "Tarihin doğru tarafında yer alın." çağrısında bulundu.

İsrail ve Filistin'i ziyaretine ilişkin "Açlık, hüsran ve küçük düşürmeyle ilgili hikayeler duyduk." diyen Abrahams, söz konusu ziyarette "ateşkes" çağrısını yoğunlaştırmak için çaba gösterildiğini ifade etti.

Abrahams ayrıca, ziyareti sırasında karşılaştıkları Filistinlilerin kendilerinin "75 yıldır tutsak olduklarını" anlattıklarını aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 232'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 569 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

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