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Dünya

Binlerce Iraklı, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Bekir Aydoğan  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Binlerce Iraklı, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Erbil

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Ellerinde Irak ve Filistin bayraklarıyla Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda toplanan Iraklılar, İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyen sloganlar attı.

Irak resmi ajansı INA'nın geçtiği habere göre, cuma namazı hutbesinde, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, "Kudüs bizim için sadece bir sembol veya slogan değil, İsrail, topraklarımıza ve kutsal yerlerimize zorla el koymuş bir varlıktır." şeklindeki mesajına yer verildi.

Hutbede ayrıca, Sadr'ın, "tüm İslam halkının Filistin uğruna fedakarlık yapmaya hazır olduğu" yönündeki ifadeleri paylaşıldı.

Sadr'ın sosyal medya hesaplarından 9 Ekim'de yapılan açıklamada, Filistin'e destek için "milyonluk gösteri" çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, 13 Ekim'de Şii ve Sünnilerin birlikte cuma namazı kılması, ardından Tahrir Meydanı'nda Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemi düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı. Filistin'e destek gösterisine Bağdat'ın dışındaki illerden de katılım sağlanması istenmişti.

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