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Dünya

Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı

Joe Biden'ın yarınki başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğu tespit edildi.

Kasım İleri   | 19.01.2021
Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı

Washington

ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Joe Biden'ın yarınki başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını açıkladı.

Orgeneral Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

ABD'li general, 2 Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi." dedi.​​​​​​​

Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.

Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.


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