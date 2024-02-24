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Dünya

Biden'ın sahte ses kaydını bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı ortaya çıktı

ABD'de 2024 seçimleri çerçevesinde, New Hempshire'da yapılan ön seçimden bir gün önce seçmenlere gönderilen Başkan Joe Biden'ın sahte ses kaydını, bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı tespit edildi.

Mücahit Oktay  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Biden'ın sahte ses kaydını bir sihirbazın yapay zekayla yaptığı ortaya çıktı

New York

NBC News'in haberine göre, Biden'ın sahte ses kaydını yapay zeka teknolojisinden yararlanarak oluşturan kişinin New Orleans eyaletinde sihirbazlık gösterileriyle geçinen Paul Carpenter olduğu ortaya çıktı.

Carpenter, söz konusu ses kaydını Demokrat partideki bir başka aday Dean Phillips'e çalışan Steve Kramer'in kendisinden istediğini ve nerede kullanılacağına dair bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Olayın detaylarını aktaran Carpenter, soruşturması devam eden sahte ses kaydını Eleven Labs isimli bir programda yaptığını belirterek, "Robocall'da kullanılan sesi ben yaptım ama bunu ben dağıtmadım. Birinin bana bir şey yapmam için para teklif ettiği bir durumdu ve ben de yaptım. Herhangi bir kötü niyet yoktu. Nasıl dağıtılacağını bilmiyordum." dedi.

Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü

Yapay zeka ile insanları yanıltmanın "çok kolay" olduğunu belirten Carpenter, "Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü ve yalnızca 1 dolara mal oldu." dedi.

Carpenter, bu iş için Cramer'den sadece 150 dolar aldığını gösteren telefonla ödeme sistemi Venmo kayıtlarını da paylaştı.

Kramer'le ortak tanıdık aracılığıyla tanıştıklarını belirten Carpenter, kendisi için bazı web siteleri ve sosyal medya yönetimi alanında çalışmalar yaptığını, yapay zeka alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

Olay

New Hampshire Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü sahte ses kaydında, Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtilmişti.

Sahte ses kaydıyla başkanlık ön seçimlerinde, "Demokrat seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığının anlaşıldığı" bunun, "yasa dışı bir girişim" olduğu bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden'a aitmiş gibi paylaşılan ses kaydında, "Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak." ifadesi yer almıştı.

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