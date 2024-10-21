Dolar
34.26
Euro
37.21
Altın
2,737.43
ETH/USDT
2,682.20
BTC/USDT
67,857.00
BIST 100
8,751.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'ın kıdemli danışmanı, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ülkesinin Lübnan'da devam eden çatışmaların bir an önce durmasını istediğini ve bu yönde çalıştığını belirtti.

Faruk Hanedar  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Biden'ın kıdemli danışmanı, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını söyledi

Beyrut

Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Hochstein, "Ziyaretlerime rağmen Lübnan'daki çatışmayı kontrol altına alamadık. Aylar önce meselelerin çözülmesi ve Lübnan ile İsrail arasında devam eden çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği konusunda uyarmıştım; ama durum kontrolden çıktı. Lübnan'ın geleceğini çatışmalara bağlamak Lübnanlıların çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Hochstein, "Washington bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyor ve bunu başarmak için Lübnan devleti ve İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." dedi.

Hochstein, uluslararası toplumun Lübnan'ı desteklemesi ve yaşanan yıkımın ardından yeniden imarına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de görüşmenin iyi geçtiğini ve sonuçlarından dersler çıkarılacağını aktardı.

Hochstein, Lübnan Başbakanı Mikati ile de görüştü

Öte yandan Hochstein, Lübnan ziyareti kapsamında Başbakan Necib Mikati ile de bir görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı
MSB: Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsterdik ki FETÖ elebaşı yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün
Beşiktaş'ta 29 kişinin yangında öldüğü gece kulübünde keşif yapıldı
Gazi Kerime Akay: 15 Temmuz gazilerinin bugün bayram günüdür

Benzer haberler

Biden'ın kıdemli danışmanı, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını söyledi

Biden'ın kıdemli danışmanı, ABD'nin Lübnan'daki çatışmaların durması için çalıştığını söyledi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü

Sinvar'ın ölümü İsrail'i durduracak mı?

İsrail saldırıları altındaki Lübnan, kitlesel yerinden edilme kriziyle karşı karşıya

İsrail saldırıları altındaki Lübnan, kitlesel yerinden edilme kriziyle karşı karşıya
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için taleplerini ABD'ye ilettiği iddia edildi

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için taleplerini ABD'ye ilettiği iddia edildi
Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sebebiyle İsrail'in kuzeyinde büyük yangınlar çıktı

Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sebebiyle İsrail'in kuzeyinde büyük yangınlar çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet