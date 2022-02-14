Dolar
13.60
Euro
15.36
Altın
1,868.37
ETH/USDT
2,883.20
BTC/USDT
42,134.00
BIST 100
2,001.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana Demirspor Başkanı Sancak, Beşiktaş karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Biden'dan Parkland saldırısının yıl dönümünde Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

ABD Başkanı Biden, Florida'nın Parkland bölgesinde bir okulda düzenlenen ve 17 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kongre'yi "silah kontrolü" konusunda adım atmaya çağırdı.

Dildar Baykan Atalay   | 14.02.2022
Biden'dan Parkland saldırısının yıl dönümünde Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Şubat 2018'de Parkland'daki bir lisede düzenlenen, 14 öğrenci ile 3 okul görevlisinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yıl dönümünde yazılı açıklama yayımladı.

Ülkedeki yeni neslin "daha iyi ve daha güvenli bir Amerika" için çalıştığının altını çizen Biden, "Bugün aktivistlerin eylemleri, kurbanların ve sorumluluk sahibi silah sahiplerinin sesinin, silah üreticilerinin ve Ulusal Tüfek Birliğinin sesinden daha çok çıkmasını sağlıyor." diye konuştu.

Biden, Kongre'ye tüm silah satışlarında sicil taramalarının zorunlu hale gelmesini öngören yasa tasarısını geçirme çağrısı yaparak, "Kaybettiklerimizi asla geri getiremeyiz. Ancak demokrasimizin ve hükümetimizin herkesi güvende tutmaya ilişkin zorunluluğunu yerine getirmek için bir araya gelebiliriz." mesajını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'da günlük vakalar düşse de ölüm sayıları yüksek seviyede
Türkiye'de 76 bin 632 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 920 bine yaklaştı
Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Benzer haberler

Biden'dan Parkland saldırısının yıl dönümünde Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

Biden'dan Parkland saldırısının yıl dönümünde Kongre'ye silah kontrolü çağrısı

Zelenskiy, gerginliği düşürmek için Biden'ı Kiev'e davet etti

Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu

Çaykur Rizespor'dan 'futbolcuya silahlı saldırı' açıklaması

Çaykur Rizespor'dan 'futbolcuya silahlı saldırı' açıklaması
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır
İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü