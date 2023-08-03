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Dünya

Biden'dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile ailesinin derhal serbest bırakılması ve bu ülkenin "zor kazanılmış demokrasisinin" korunması çağrısında bulundu.

Tuğçenur Akgün  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Biden'dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması çağrısı

New York

Biden, Nijer'in bağımsızlığının 63. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nijer demokrasisinin ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu kaydeden Biden, "Bu kritik zamanda ABD, ortak demokratik değerlere ve sivil yönetime desteğimizin üzerine kurulu onlarca yıllık ortaklığımızı onurlandırmak için Nijer halkının yanında duruyor." ifadesini kullandı.

Biden, Nijer halkının kendi liderlerini seçme hakkına işaret ederek, halkın özgür ve adil seçimlerde iradesini ifade ettiğini ve buna saygı duyulması gerektiği mesajını verdi.

Temel demokratik değerleri ve anayasal düzen, adalet ve barışçıl toplanma hakkını savunmanın Nijer-ABD ortaklığı için esas olduğu vurgusunu yapan Biden, "Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin derhal serbest bırakılması ve Nijer'in zor kazanılmış demokrasisinin korunması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Başyardımcısı Jon Finer'in dün Gabon ve Nijerya'ya gittiğini duyurdu. Finer, Nijerya'da Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile Nijer'deki son gelişmeler dahil bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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