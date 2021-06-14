Euro
10.19
Dolar
8.40
BIST 100
1,454.25
Altın
1,864.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin 'Rusya'nın saldırganlığı' ve 'Çin'in oluşturduğu stratejik problemler' vurgusu

Dildar Baykan   | 14.06.2021
Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin 'Rusya'nın saldırganlığı' ve 'Çin'in oluşturduğu stratejik problemler' vurgusu

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesine ilişkin, "Rusya'nın saldırganlığı" ve "Çin'in oluşturduğu stratejik problemleri" ele aldıklarını vurguladı.

NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Biden, Twitter hesabından, "NATO müttefikliğimiz her zamankinden daha güçlü." ifadesini kullandı.

Biden paylaşımında, "Bugün, Rusya'nın saldırganlığı, Çin'in oluşturduğu stratejik problemler, kötü niyetli siber saldırılar, terör ve iklim değişikliği dahil müşterek savunmamızı konuşmak için 29 müttefikimiz ile bir aradayım." değerlendirmesinde bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 769'a yükseldi
Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
Almanya’da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi

Benzer haberler

NATO'nun gelecek yılki zirvesinin İspanya'da yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı öne sürüldü

NATO'nun gelecek yılki zirvesinin İspanya'da yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı öne sürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüştü

Biden'dan NATO Zirvesine ilişkin 'Rusya'nın saldırganlığı' ve 'Çin'in oluşturduğu stratejik problemler' vurgusu

Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var

Polonya Dışişleri Bakanı Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
AB ve ABD, Brüksel'deki zirvede stratejik ortaklıklarını yeniden vurgulayacak

AB ve ABD, Brüksel'deki zirvede stratejik ortaklıklarını yeniden vurgulayacak
Çin, G7 Zirvesi sonuç bildirgesindeki insan hakları ve ekonomik pratikleriyle ilgili eleştirilere tepki gösterdi

Çin, G7 Zirvesi sonuç bildirgesindeki insan hakları ve ekonomik pratikleriyle ilgili eleştirilere tepki gösterdi