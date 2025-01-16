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Dünya

Biden'dan, Güney Kıbrıs'ın ABD'den askeri teçhizat almasına onay veren direktif

ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı direktifle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkeden askeri teçhizat alımına olanak tanındığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Biden'dan, Güney Kıbrıs'ın ABD'den askeri teçhizat almasına onay veren direktif

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan direktif yayımladı.

Açıklamada, "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin GKRY'ye akredite Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, direktifin, taraflar arasındaki ilişkileri "derinleştirecek" bir adım olduğunu belirtti.

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