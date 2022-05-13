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Dünya

Biden'dan Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin soruşturulması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur   | 13.05.2022
Biden'dan Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesinin soruşturulması çağrısı

Washington

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, bir basın mensubunun Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Biden, "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçleri, öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesine de saldırdı

İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

İsrail polisinin uyguladığı şiddet nedeniyle Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabutun düşme tehlikesi yaşaması tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurulmuştu.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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