Dolar
41.83
Euro
48.39
Altın
4,128.19
ETH/USDT
3,968.20
BTC/USDT
111,164.00
BIST 100
10,479.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

"Özgürlük Tüneli" esirlerinden Filistinli Eyhem Kememci, esir takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşacak

İsrail’in Celbu Hapishanesi’nde "müebbet" hapis yatarken 2021'de 5 arkadaşıyla kazdıkları tünel aracılığıyla özgürlüğüne kavuşan ve tekrar yakalanan Filistinli Eyhem Kememci, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılacak 250 kişi arasında yer alıyor.

Ömer Erdem, Qais Omar Darwesh Omar  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
"Özgürlük Tüneli" esirlerinden Filistinli Eyhem Kememci, esir takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşacak

Ramallah

1986 yılında Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kefr Dan kasabasında doğan Kememci, 2006’da henüz 20 yaşındayken bir İsrailli yerleşimciyi kaçırmak ve öldürmek ve İslami Cihad Hareketi’ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2021’de arkadaşları Mahmud el-Arıda, Muhammed el-Arıda, Yakub Kadiri, Zekeriya Zebidi ve Munadıl Nefiat ile birlikte yüksek güvenlikli Celbu Hapishanesi’nden tünel kazarak kaçan Kememci, iki hafta sonra düzenlenen "Özgürlük Tüneli Operasyonu" kapsamında yeniden yakalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail mahkemesi, 2021’de Celbu Cezaevi’nden tünel kazarak kaçmayı başaran ve daha sonra yeniden gözaltına alınan Filistinli esirlere önceki cezalarına ek olarak 5'er yıl daha hapis cezası ve 5 bin şekel para cezası verdi.

İsrail güçlerince yakalanana kadar Cenin’de 11 gün geçirren Kememci, daha sonra yaptığı açıklamada annesinin mezarına gitmeyi planladığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti avukatı Munzir Ebu Ahmed, Kememci’nin yeniden yakalanmasının ardından İsrail güçlerince iki suikast girişimine maruz kaldığını belirtti.

Filistin Esirler Kulübüne göre, Kememci, cezaevindeyken 2019’da annesi ve 2022’de de İsrail’in açtığı ateş sonucu kardeşi Şaas’ı kaybetti ancak ikisinin de cenazelerine katılamadı.

Filistinli kaynaklara göre, Kememci’nin ailesinden birçok kişi de defalarca tutuklandı.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen esir takası kapsamında serbest bırakılması beklenen Kememci’nin Gazze Şeridi’ne gönderilmesi bekleniyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi yola çıktı
Depremlerin vurduğu Hatay'da 11,2 kilometrelik atık su tüneli inşa ediliyor
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Benzer haberler

İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermeli

İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze'de işlenen soykırımın baş aktörleri adalet önünde hesap vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yanında daha güçlü durmaya devam etmeliyiz

Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi: Bölgede yeni bir dönemin başlangıcı mı?

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi: Bölgede yeni bir dönemin başlangıcı mı?
"Özgürlük Tüneli" esirlerinden Filistinli Eyhem Kememci, esir takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşacak

"Özgürlük Tüneli" esirlerinden Filistinli Eyhem Kememci, esir takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşacak
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet