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Dünya

Biden'dan Afganistan'a yardım için gerekli çalışmaların yapılması talimatı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1000 kişinin ölümüne ve 1500 kişinin yaralanmasına neden olan deprem felaketini yaşayan Afganistan'a gerekli yardımların yapılması için ilgili kurumlara talimat verdiği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 22.06.2022
Biden'dan Afganistan'a yardım için gerekli çalışmaların yapılması talimatı

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki deprem felaketi nedeniyle oldukça üzgün olduklarını ifade etti.

Biden'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Sullivan, "Biden, bölge halkına yardım için ABD'nin yardım seçeneklerinin değerlendirilmesi hususunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara talimat verdi." bilgisini paylaştı.

Sullivan, yaşanan felaketin ardından Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

5,9 büyüklüğündeki deprem 1000 kişinin ölümüne yol açtı

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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