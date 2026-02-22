Dolar
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Grönland'a hastane gemisi göndereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediğini söylediği Grönland'a, "hastalara hizmet sunulması için" bir hastane gemisi göndereceklerini açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
ABD Başkanı Trump, Grönland'a hastane gemisi göndereceklerini açıkladı

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere "yolda olduğunu" belirtti.

Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Trump, "Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grönland sakinleri, daha önce, Trump'ın Ada'ya yönelik politikasına karşı çıkmış, Danimarka'ya bağlı sosyal yardım sistemiyle ücretsiz sağlık hizmeti alabilmelerinden memnun olduklarını dile getirmişti.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "çerçeve anlaşması"

Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını belirten Trump, bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump, sosyal medya hesabından Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını aktaran Trump, tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

