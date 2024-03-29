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Dünya

Biden'dan ABD'li gazetecinin tutuklu bulunduğu Rusya'ya "gözdağı"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç'in tutukluluğunun yıl dönümünde Moskova'ya gözdağı verdi.

Hakan Çopur  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Biden'dan ABD'li gazetecinin tutuklu bulunduğu Rusya'ya "gözdağı"

Washington

Biden, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Gerşkoviç'in "casusluk suçlamasıyla" Rusya'daki tutukluluğunun 1. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Moskova yönetimine yüklenen Biden, Rusya'nın Amerikalıları "pazarlık unsuru" olarak kullanmak istediğini savundu.

"ABD Rusya'ya bunun maliyetini çıkaracaktır." ifadesini kullanan Biden, Gerşkoviç'in hapisten çıkması ve ABD'ye dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Gerşkoviç'in Rusya tarafından haksız bir şekilde hapse atıldığını ve Moskova'nın bu konuyu siyasi bir koz olarak kullanmaya çalıştığını savundu.

Rusya, ABD'li gazeteciyi casuslukla suçluyor

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

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