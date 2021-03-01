Euro
8.79
Dolar
7.29
BIST 100
1,527.45
Altın
1,724.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden yönetimi Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde sınırda birbirinden ayrılan yasa dışı göçmen ailelerin, ABD'de birleştirilmesini ve bu ülkede kalmalarına izin vereceklerini bildirdi.

Dildar Baykan   | 01.03.2021
Biden yönetimi Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

Washington

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump dönemindeki göçmen politikalarını "acımasız" olarak nitelendirdi.

Özellikle Meksika sınırını geçerken, ailelerinden zorla ayırılan çocuklar konusunda çalıştıklarını belirten Mayorkas, "Biz, sınırı geçerken ayrılan yasa dışı gömen aileleri, ABD'de ya da geldikleri ülkede birleştirmeyi umuyoruz. Onlara bir seçim sunmayı istiyoruz. Biz, birbirinden ayırılan ailelerin yasal bir şekilde ABD'de kalmalarının yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

Mayorkas, Joe Biden yönetiminin aile birleşimi için kurduğu görev gücünün bugüne kadar 105 aileyi birleştirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi
Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
İsrail'de Kovid-19'u atlatanlar da aşılanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

ABD Senatosu, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini bu hafta görüşecek

ABD Senatosu, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini bu hafta görüşecek

Trump 2024 başkanlık seçimleri için yarışması halinde Cumhuriyetçi Parti'de rakipsiz olacağı görüşünde

Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

ABD'nin BM Büyükelçisi Greenfield: Suriye'de savaşa gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi

ABD'nin BM Büyükelçisi Greenfield: Suriye'de savaşa gerçek bir çözüm bulma zamanı geldi
Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş

Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş

Biden yönetimi Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek

Biden yönetimi Trump döneminde sınırda çocuklarından ayrılan göçmen ailelerin ABD'de kalmasına izin verecek