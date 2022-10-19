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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya

Biden yönetimi, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunmayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasını planladığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay   | 19.10.2022
Biden yönetimi, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunmayı planlıyor

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, Biden'ın petrol fiyatları varil başına 67-72 dolar aralığına veya altına düştüğünde stratejik petrol rezervi için petrol geri alımının yapılmasının planladığını açıklayacağı da kaydedildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden'ın şirketleri daha düşük enerji maliyetlerini bir an önce tüketicilere aktarmaya çağırdığı belirtildi.

Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden daha fazla petrol satışına gitme planının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından gelmesi dikkati çekti.

Biden, geçen hafta, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda yeni duyuruları olacağını söylemişti.

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

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