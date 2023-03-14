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Dünya

Biden ve Sunak, savunma ve ekonomi işbirlikleri başta olmak üzere küresel meseleleri ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ekonomi ve savunma işbirliklerinin yanı sıra Ukrayna'ya verilen destek ile Çin konularını masaya yatırdı.

Tuğçenur Akgün  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Biden ve Sunak, savunma ve ekonomi işbirlikleri başta olmak üzere küresel meseleleri ele aldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Biden, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İngiltere Başbakanı Sunak ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Sunak'ın, AUKUS ortaklığı ve yakın savunma işbirliği yoluyla bölgesel güvenliği geliştirmeye yönelik taahhütlerinin altını çizdikleri kaydedildi.

Çin'in ortaya koyduğu zorluklar ve Hint-Pasifik güvenliği dahil, liderlerin, bir dizi küresel sorun hakkında görüş alışverişinde bulundukları bildirilen açıklamada, Ukrayna'ya yapılan güvenlik, ekonomik ve askeri yardımları ile Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımları da görüştükleri kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Windsor Çerçeve Anlaşması'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri aktarıldı.

Görüşmede, ABD ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin de masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, Biden'ın, Sunak'ı haziran ayında Washington'a davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Biden ve Sunak'ın iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmaları da masaya yatırdıkları bilgisi paylaşıldı.

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