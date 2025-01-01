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Dünya

Biden: Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyla ilgili, "Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Biden: Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz

New York

Biden, ABD'nin Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili sabahın erken saatlerinden itibaren bilgilendirildiğini kaydeden Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), olayı terör saldırısı olarak soruşturduğunu anımsattı.

Biden, daha fazla ölüm ve yaralanmayı engelleyen yerel kolluk güçlerine teşekkür ederek gün boyunca konuyla ilgili bilgi almaya devam edeceğini aktardı.

Kurbanların ailelerine taziyelerini ileten Biden, "Şiddetin hiçbir meşruiyeti olamaz. Ülkemizin toplumlarına yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz." mesajını verdi.

Olay

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı mesajında, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesini istemişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere açıklamasında, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturulduğunu belirtmişti.

FBI'dan konuya ilişkin açıklamalar

FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Bourbon Caddesi'nde kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

FBI'ın soruşturmayı üstlendiği belirtilen açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız." ifadesi kullanılmıştı.

Olay yerinde ilk açıklamayı yapan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, bunun bir terör saldırısı olmadığını dile getirmişti.

Duncan, olayı soruşturan yetkililerin, kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu bildirmişti.

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