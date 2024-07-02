Dolar
32.72
Euro
35.13
Altın
2,326.75
ETH/USDT
3,430.90
BTC/USDT
62,641.00
BIST 100
10,324.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, Trump'a "kısmi dokunulmazlık" veren kararı "tehlikeli bir emsal" diye eleştirdi

ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump hakkında "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna karar vermesini "tehlikeli bir emsal" olarak niteledi.

Islam Doğru  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Biden, Trump'a "kısmi dokunulmazlık" veren kararı "tehlikeli bir emsal" diye eleştirdi

New York

Biden, Beyaz Saray’da mikrofonların karşısına çıkarak Yüksek Mahkeme’nin kararını değerlendirdi.

Trump’ın “kısmı başkanlık dokunulmazlığı” olduğuna hükmeden kararı "hukukun üstünlüğünü baltalayan tehlikeli bir emsal" olarak nitelendiren Biden, “Mahkemenin kararı kesin olarak başkanın yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırı olmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Biden, Yüksek Mahkemenin hükmüne karşı artık Amerikan halkının, Trump'ın 6 Ocak'taki rolü konusunda karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Amerikan halkının, Trump'ın gücünü korumak için şiddete başvurmasının kabul edilebilir olup olmadığına, başkanlık için Trump’a güvenmek isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor." dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, dün, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla, eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Mahkemenin kararı, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalarla yargılama tarihini uzun süre erteleyeceği yorumlarına neden olmuştu.

6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin merkezli 15 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 51 zanlı tutuklandı
Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti
Sinan Ateş cinayeti davasının ikinci celsesi başladı
Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı, 15 kişi yaralandı
"Kalkan-25" operasyonlarında 149 göçmen kaçakçısı ve 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

Benzer haberler

Biden, Trump'a "kısmi dokunulmazlık" veren kararı "tehlikeli bir emsal" diye eleştirdi

Biden, Trump'a "kısmi dokunulmazlık" veren kararı "tehlikeli bir emsal" diye eleştirdi

Kongre baskını ve seçimlere müdahale davasında Trump'ın "kısmi dokunulmazlığı" olduğuna hükmedildi

NYT: Başkan Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli

ABD Temsilciler Meclisinde, Harris'in "anayasayı kullanarak Biden'ı görevden alma" çağrısı hazırlığı

ABD Temsilciler Meclisinde, Harris'in "anayasayı kullanarak Biden'ı görevden alma" çağrısı hazırlığı
ANALİZ- İlk Trump-Biden karşılaşması: İmajlar sözlerin önüne geçti

ANALİZ- İlk Trump-Biden karşılaşması: İmajlar sözlerin önüne geçti
Biden ile Trump, 2024 ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışmasına çıktı

Biden ile Trump, 2024 ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışmasına çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet