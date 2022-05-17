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Dünya

Biden, Trump döneminde Küba'ya yönelik getirilen bazı kısıtlamaları kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı.

Dildar Baykan Atalay   | 17.05.2022
Biden, Trump döneminde Küba'ya yönelik getirilen bazı kısıtlamaları kaldırdı

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Trump döneminde Küba'ya yönelik alınan bazı kararları iptal ettiği bildirildi.

Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki şehirlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı aktarıldı.

Küba'ya eğitim ya da iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği belirtilen açıklamada, bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı ifade edildi.

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