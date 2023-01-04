Dolar
18.74
Euro
19.88
Altın
1,850.50
ETH/USDT
1,259.00
BTC/USDT
16,888.00
BIST 100
5,523.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasra'da meydana gelen maden kazasını araştırmak amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’nun Başkanı Taner Yıldız açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Biden, Temsilciler Meclisinde başkan seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü" olmadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanının seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü olmadığını" söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 04.01.2023
Biden, Temsilciler Meclisinde başkan seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü" olmadığını söyledi

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Kentucky ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum." diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.

Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

McCarthy, üç oylamada da partisinden yeterli desteği alamadı

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin 2 yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.

Temsilciler Meclisinde yapılan 3 tur oylamada da üyeler Meclis Başkanını seçememiş, 4'üncü oylama 4 Ocak'a ertelenmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.

3 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen’e Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemin "kabul edilmez" olduğunu söyledi
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Zonguldak'ta maden ocağına indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Twitter) Türkiye'yi sansürle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar için tek kelime etmiyor
AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini yarın görüşecek
Özel okulların 2023 ücretlerindeki artış oranı yüzde 65 olarak belirlendi

Benzer haberler

Biden, Temsilciler Meclisinde başkan seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü" olmadığını söyledi

Biden, Temsilciler Meclisinde başkan seçilememesinin "ülke için iyi bir görüntü" olmadığını söyledi

ABD'de kazada yaralanan ünlü aktör Renner, fotoğraf paylaşarak hayranlarına teşekkür etti

Araştırma: ABD'de 2017-2021 yıllarında çocukların "esrar içeren gıda" tüketme oranı 15 kat arttı

Beyaz Saray: Güney Kore'yi, Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı savunmaya kararlıyız

Beyaz Saray: Güney Kore'yi, Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı savunmaya kararlıyız
ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek

ABD Venezuela'da geçici hükümet feshedilmesine rağmen Ulusal Meclisi tanımaya devam edecek
ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor

ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet