Dolar
33.99
Euro
37.42
Altın
2,508.26
ETH/USDT
2,293.20
BTC/USDT
55,782.00
BIST 100
9,476.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, İsrail'in ön soruşturmasına göre Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirterek, Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ifade etti.

Mehmet Alaca  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Biden, İsrail'in ön soruşturmasına göre Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" olduğunu belirtti

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirterek, Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilik politikasını protesto etmek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi'yi "aktivist" olarak niteleyen Biden, Eygi'nin öldürülmesinin kendisini "öfkelendirdiğini ve derinden üzdüğünü" belirtti.

İsrail'in Eygi'nin öldürülmesindeki sorumluluğu kabul ettiğini aktaran Biden, "Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "ABD hükümeti, İsrail'in ön soruşturmasında tam erişime sahipti ve devam eden soruşturma erişiminin sürmesini bekliyor. Böylece sonuca güvenebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Eygi'nin ölümüne yol açan koşullar konusunda İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olacaklarını, saldırıya dair "tam hesap verebilirlik" olması gerektiğini belirten Biden, "İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı." uyarısında bulundu.

Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin uzun süredir devam ettiğinin altını çizerek, "Şiddet yanlısı aşırılıkçı İsrailli yerleşimciler Filistinlileri evlerinden söküyor." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada yeni mütalaa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk olacak
Hatay'da depremde ağır hasar alan okulun yerine yenisi yapıldı
AYM üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi
TCG Gelibolu ile TCG Bafra'dan Akdeniz'de Fransız gemisiyle eğitim

Benzer haberler

Biden, İsrail'in ön soruşturmasına göre Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" olduğunu belirtti

Biden, İsrail'in ön soruşturmasına göre Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" olduğunu belirtti

Filistin, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında Güney Afrika ile işbirliğine hazır olduğunu duyurdu

Filistin: İsrail'in el koyduğu vergi gelirleri 2 milyar dolara yaklaştı

İsrailli aşırı sağcı protestocular ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alıyor

İsrailli aşırı sağcı protestocular ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet