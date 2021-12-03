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Dünya

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçeyi imzalayacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'nin, federal hükümetin kapanmasını önlemek için onayladığı geçici bütçe tasarısını bugün imzalayacağını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 03.12.2021
Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçeyi imzalayacağını açıkladı

Washington

Biden, bugün açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam rakamları konusunda Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, dün hükümetin kapanmasını önlemek adına geçici bütçeyi onayladıkları için teşekkür eden Biden, "Bugün ilerleyen saatlerde gelecek birkaç ay için hükümetin işleyişini fonlayan yasa tasarısını imzalayacağım." diye konuştu.

Ekonomi konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Biden, "Ancak ilerleme kaydettiğimizi bilmek yetmez. Bu ilerlemeyi, maaşlarınızda ve yemek masanızda, hayatınızın içinde görmeniz ve hissetmeniz gerekli. Biz de bunun için çalışıyoruz." dedi.

Biden, ülkede artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için ulusal petrol rezervlerini açtığını ve bazı ülkelerin de benzeri adımlar attığına işaret ederek, "Dünya çapında başlatılan bu çaba bir gecede yüksek akaryakıt fiyatları sorununu çözmez. Ancak geçen aydan bu yana toplamda yüzde 10'luk bir düşüş oldu. Bu düşüş gelecek haftalarda daha da artacak." ifadesini kullandı.

"Torunumdan soğuk algınlığı kaptım"

Öte yandan, Biden'ın konuşması esnasında kısık sesi ve sürekli öksürmesi gazetecilerin dikkatini çekti.

Fox News muhabirinin "Sayın Başkan, iyi misiniz?" sorusuna Biden, "Her gün Kovid-19 testi yaptırıyorum. Benimle oynamayı çok seven 1,5 yaşındaki torunumdan soğuk algınlığı kaptım." yanıtını verdi.

Biden, omicron varyantı nedeniyle iç hatlar uçuşlarında da yolculara Kovid-19 testi getirmeyi düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, "Şu anda aldığımız önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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