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Dünya

Biden, Cumhuriyetçilerin Kongrede çoğunluğu kazanırsa kendisini azledeceklerini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanması durumunda, kendisi hakkında azil süreci başlatacaklarını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 04.11.2022
Biden, Cumhuriyetçilerin Kongrede çoğunluğu kazanırsa kendisini azledeceklerini söyledi

Washington

Biden, California eyaletinin San Diego kentinde katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında 8 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkede 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin hayati önemde olduğunu belirten Demokrat Biden, Cumhuriyetçilere yüklendi.

Biden, "Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senatoyu geri kazanırsa, beni azledeceklerini duydum. Beni ne için azledeceklerini bilmiyorum." ifadesini kullandı.

ABD'de yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Senato'da da "yüksek ihtimal" çoğunluğu kazanmaları bekleniyor.

Amerikalılar, 8 Kasım'daki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

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