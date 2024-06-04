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Dünya

Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararını duyurdu

ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Hakan Çopur  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatan kararını duyurdu Fotoğraf: David Peinado/AA

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından yasa dışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti aşmasının ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini duyurdu.

Buna göre Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe koyarak, sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.

Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.

Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasa dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtti.

Biden, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük tartışmalardan sınır güvenliğinde son 3 yıldır uyguladığı politikada ciddi değişiklik anlamına gelen bu adımla seçim öncesinde bu konudaki tartışmaları lehine çevirmek istiyor.

Biden'ın söz konusu kararnameye ilişkin detayları bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. ACLU, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde de benzer bir kararın alındığını, o kararın yasa dışı olduğunu ve Biden'ın bu kararının da yasa dışı olacağını savundu.

2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.

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