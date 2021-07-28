Beyrut'taki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos "ulusal yas günü" ilan edildi
Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos'u "ulusal yas günü" ilan ettiğini duyurdu.
Beyrut
Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan Başbakanlığı, geçen yıl meydana gelen patlamanın birinci yılı dolayısıyla genelge yayımladı.
Genelgede patlama faciasının yaşandığı 4 Ağustos'un ulusal yas günü olarak ilan edildiği, bayrakların yarıya indirileceği ve devlet kurumlarının kapalı olacağı belirtildi.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.