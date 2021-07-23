Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,799.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, yürütülen soruşturmayla ilişkili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Muhammed Semiz   | 23.07.2021
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Beyrut'taki gösteride, patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları adına konuşan İbrahim Hatit, milletvekillerine seslenerek, "Siyasi saçmalıklarınıza bir son vermelisiniz. Sizden istenen dokunulmazlıkları bir an önce kaldırmanızdır. Dokunulmazlıklar 218 şehidin kanlarının üzerinde değildir." dedi.

Lübnan yargısı, 2 Temmuz'da Beyrut Limanı'ndaki paylamayla ilgili eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir ile eski İçişleri Bakanı Nihad Meşnuk'un dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclisten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerinin sorgulanacağını açıklamıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık 2020'de Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 65 milyonu aştı
ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bini aştı
Dünya genelinde 3 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti

Benzer haberler

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor

UNICEF, Lübnan'daki su şebekesinin bir buçuk ay içinde çökeceği konusunda uyardı

Lübnan'daki eczaneler ilaçların tükenmesi nedeniyle 'zorunlu kapanma' kararı aldı

Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor

Lübnan İsrail'in devam eden ihlallerini BM'ye taşıyor
Gazze'de bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandı

Gazze'de bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandı
Lübnan Enerji Bakanlığı stokların tükenmesinin ardından mazot dağıtımının durdurulacağını duyurdu

Lübnan Enerji Bakanlığı stokların tükenmesinin ardından mazot dağıtımının durdurulacağını duyurdu