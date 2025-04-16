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Dünya

Beyaz Saray'ın, bazı ajansların basın toplantılarına erişimine sınırlama getireceği iddia edildi

Beyaz Saray'ın, Associated Press (AP), Reuters, Bloomberg gibi haber ajanslarının, Oval Ofis veya Air Force One'da düzenlenen etkinliklere katılımını sınırlayacak bir uygulama üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Beyaz Saray'ın, bazı ajansların basın toplantılarına erişimine sınırlama getireceği iddia edildi

Ankara

AP haber ajansı, Beyaz Saray'ın yakın zamanda yürürlüğe koymayı planladığı yeni medya politikasına ulaştı.

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Yeni uygulamanın devreye girmesi halinde, dünya genelindeki medya kuruluşlarına haber sağlayan AP, Reuters ve Bloomberg gibi ajansların, Beyaz Saray etkinliklerine ve basın toplantılarına erişimi sınırlanacak.

Plan kapsamında, medya kuruluşlarının Oval Ofis veya Air Force One gibi sınırlı alana sahip yerlerde düzenlenen etkinliklere katılımı için yeni bir "havuz sistemi" uygulamasının hazırlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'a hangi medya kuruluşunun soru yönelteceğinin kararının Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'e bırakılacağı iddia edildi.

Yeni "havuz sistemi" kapsamında, AP, Reuters ve Bloomberg gibi ajansların yazılı basın muhabirleriyle aynı kategoriye alınacağı ve yazılı basına tahsis edilen 2 koltuğu dönüşümlü kullanacağı ileri sürüldü.

Dava süreci ve "Amerika Körfezi" ifadesi

AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. Buna karşılık da Beyaz Saray, AP muhabirlerinin basın toplantısına girişini engellemişti.

Ajans, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin 3 yetkilisine dava açmıştı.

AP'nin başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimine ilişkin 9 Nisan'daki mahkeme kararına rağmen ajansın Beyaz Saray etkinliklerine girişine yine izin verilmemişti.

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