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Dünya

Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu: Türkiye ile çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

Dildar Baykan Atalay   | 13.05.2022
Beyaz Saray'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu: Türkiye ile çalışıyoruz

Washington DC

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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