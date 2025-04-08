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Dünya

Beyaz Saray'dan İran'a: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile 12 Nisan'da yapılacak doğrudan müzakerelerin önemine işaret ederek, "Başkan Trump İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz." ifadesini kullandı.

Hakan Çopur  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Beyaz Saray'dan İran'a: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler konusunda değerlendirmede bulundu.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı üzere 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını ve görüşme öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.

ABD'li sözcü, "Başkan Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Trump'ın İran'a bazı yaptırımlar getirdiğini, ancak bununla beraber müzakere yaparak bir anlaşma sağlama yönünde de alan açtığını söyleyen Leavitt, doğrudan müzakerelerin seyrine göre hareket edeceklerini dile getirdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran ile doğrudan görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

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