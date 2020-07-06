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Dünya

Beyaz Saray: Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, ABD'de Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini açıkladı.

Dildar Baykan   | 06.07.2020
Beyaz Saray: Ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini kaydetti. 

Meadows, Fox News canlı yayınında, ülkede son dönemde rekor seviyede artış gösteren Kovid-19 vakalarını ve Beyaz Saray'ın adımlarını değerlendirdi. Kovid-19 vakalarındaki artışı test sayısındaki artışa bağlayan Meadows, "Ülkenin yaklaşık yüzde 10'unu test ettik. Maske meselesine gelince, bu eyaletten eyalete değişen bir konu. Biz ulusal çapta maske zorunluluğunu kesinlikle getirmiyoruz, bu konuyu belediye başkanları ve valilere bırakıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta içinde New Hampshire eyaletinde bir seçim mitingi yapacağına işaret eden Meadows, katılımcılara maske zorunluluğu getirebileceklerini belirtti. Trump'ın maske kullanıp kullanmayacağı konusunda ise Meadows, "Başkan Trump, gerekli durumlarda maske takmaya istekli olduğunu söyledi." diye konuştu.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de yaklaşık 3 milyon kişi virüse yakalanırken, 132 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi. 

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