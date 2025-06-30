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Dünya

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirdi.

Islam Doğru  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

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Trump'ın Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini dile getiren Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

"Trump, Netanyahu'nun İsrail halkı için harika bir lider olduğuna inanıyor"

Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesi çağrısına ilişkin soruya yanıt veren Leavitt, bu davaların, İran ve Gazze ile yapılan müzakerelere "fiziksel ve lojistik" olarak müdahale ederek engel teşkil ettiğini savundu.

Trump'ın da kendisini hapse atmaya çalışan bir yargı sisteminin "kurbanı" olduğunu iddia eden Leavitt, Başkan'ın bu nedenle, Netanyahu'nun "müzakerelerin ortasında mahkemeye gitmesi" konusunda empati yaptığını söyledi.

Leavitt, Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için Netanyahu ile yakından çalıştığını belirterek "Trump, Netanyahu'nun İsrail halkı için harika bir lider olduğuna inanıyor." dedi.

Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını söyleyerek Netanyahu'ya yapılanları kendisine yapılan "cadı avına" benzetmiş ve "Buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

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