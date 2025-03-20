Dolar
37.96
Euro
41.16
Altın
3,035.61
ETH/USDT
1,962.70
BTC/USDT
83,820.00
BIST 100
9,810.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar” programında konuşuyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteğinin tam olduğunu belirtti.

Hakan Çopur  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

Washington

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı.

Leavitt, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in saldırılarıyla bozulmasına rağmen ateşkesin sürmemesinden "Hamas'ın sorumlu olduğunu" savunurken, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor." ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye yükseldiği açıklandı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Üniversitesinin diploma iptaline ilişkin inceleme raporuna ulaşıldı
MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğimiz daha da pekişecek
DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Benzer haberler

İran, "yalnızca saygı çerçevesinde ve eşit şartlarda ABD ile müzakereye hazır olduğunu" yineledi

İran, "yalnızca saygı çerçevesinde ve eşit şartlarda ABD ile müzakereye hazır olduğunu" yineledi

Beyaz Saray: Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyor

Zelenskiy, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 24 Mart'ta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini belirtti

ABD, İran ile ilgili yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran ile ilgili yeni yaptırımlar açıkladı
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kelepçelerle bağlanarak işkence ediliyor

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirler kelepçelerle bağlanarak işkence ediliyor
Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlatacak kararnameye imza atacak

Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlatacak kararnameye imza atacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet