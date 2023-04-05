Dolar
19.25
Euro
20.99
Altın
2,020.76
ETH/USDT
1,909.50
BTC/USDT
28,190.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması hakkında konuşmaktan kaçınırken, ABD yargı sistemine ve yargı yetkililerine yöneltilen her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi

New York

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme karşısına çıkmasının ardından ABD'de yargı sistemine yapılan eleştiriler ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in hedef alınmasına ilişkin Jean-Pierre, bu konuya özel yorum yapmayacağını söyledi.

Jean-Pierre, diğer yandan, yargı sistemine veya herhangi bir yargı yetkilisine yapılan her türlü saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç ile ilgili soruları da yanıtlayan Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, Rus mevkidaşı Vassily Nebenzia ile konuyu görüştüğünü aktardı.

Jean-Pierre, Thomas-Greenfield'ın Nebenzia'ya ABD'nin Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılması yönündeki çağrısını ilettiğini bildirdi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti ile ilgili Jean-Pierre, bu ziyaretlerin sıradan olduğunu ve Çin'in tepki göstermesi için bir neden olmadığı görüşlerini yineleyerek, son günlerde Çinli yetkililere direkt olarak bu mesajı ilettiklerini aktardı.

Jean-Pierre, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lavrov, Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret edecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerindeki köy evlerinin bir kısmını bayrama yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu

Benzer haberler

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi

Beyaz Saray, Trump davasının ardından yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi

Rusya: (Fransa) İlk önce kendi egemen, bağımsız politikasını uygulamayı öğrensinler

ABD polisinin 17 yaşındaki genci vurarak öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

ABD, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınamaktan kaçındı

ABD, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınamaktan kaçındı
ABD'de Temyiz Mahkemesi, Stormy Daniels'tan, Trump'a yaklaşık 122 bin dolar ödemesini istedi

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Stormy Daniels'tan, Trump'a yaklaşık 122 bin dolar ödemesini istedi
Putin'den, ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi

Putin'den, ABD'ye "renkli devrimlere destek" eleştirisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet