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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray, Senatör Sanders'ın İsrail'e silah satışının bloke edilmesi yönündeki adımına tepkili

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Senatör Bernie Sanders'ın gündeme getirdiği "İsrail'e silah satışının bloke edilmesini" öngören ve Senatoda reddedilen tasarılarının "ters etki yarattığına" inandıklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 21.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Beyaz Saray, Senatör Sanders'ın İsrail'e silah satışının bloke edilmesi yönündeki adımına tepkili

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze gündemine ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Jean-Pierre, Senatör Sanders'ın gündeme taşıdığı ve ABD'nin İsrail'e silah satışının bloke edilmesini öngören 3 tasarının yansımalarını yorumladı.

ABD'li sözcü, İsrail'in güvenliği ve kendisi savunması konusunda çok net olduklarını vurgulayarak "Lübnan ve Gazze'de ateşkes ve rehinelerin kurtarılması için çalışırken bu tasarıların ters etki yarattığına inanıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in zayıflamasının bölgedeki İran destekli örgütleri cesaretlendireceğini savunan Jean-Pierre, buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Sanders ve söz konusu tasarılara "evet" oyu veren 19 senatörün endişelerini anladıklarını ve buna saygı duyduklarını söyleyen Beyaz Saray sözcüsü, ABD yönetiminin bu konudaki tutumunun ise çok net olduğunun altını çizdi.

ABD yönetimi, 14 Ağustos'ta İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçların satışına onay vermişti.

Sanders da eylül ayında yaptığı açıklamayla söz konusu silah satışlarının, Amerikan yasalarına aykırı olduğunu ve bunların Kongrede bloke edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Senato Genel Kurulunda, 20 Kasım'da oylamaya sunulan 3 ayrı tasarı da 20 civarındaki senatörün desteğine karşın diğer senatörlerin "hayır" oylarıyla reddedilmişti.

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