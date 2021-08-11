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Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci, öğretmenlere aşının zorunlu olmasını istedi

ABD Başkanı Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşı olamayacak kadar küçük çocukları Kovid-19’dan koruyabilmek için öğretmenlere aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 11.08.2021
Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci, öğretmenlere aşının zorunlu olmasını istedi Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

New York

MSNBC televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Fauci, "615 binden fazla kişiyi kaybettik ve sonbaharda okul sezonuna girerken büyük bir dalganın ortasındayız. Durum çok ciddi." dedi.

Aşı zorunluluğu konusundaki yasal düzenlemelerin federal devlet değil, eyalet ve yerel yönetimler tarafından yapılacağını söyleyen Fauci, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin Kovid-19 aşılarına “çok yakında" tam onay vermesinin ardından, yerel yönetimlerin aşı zorunluluklarının yaygınlaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Çocuklarda Kovid-19 vakaları artıyor

ABD’de son bir hafta içinde 94 bin çocuk Kovid-19’a yakalandı. Bu rakam bir önceki haftaya göre yüzde 34’lük bir artışı yansıtıyor.

Amerikan Pediatri Akademisi ise geçtiğimiz hafta ABD’deki yeni vakaların yüzde 15’ini çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Uzmanlar, çocukların Kovid-19’u en hafif atlatan yaş grubu olduğunu belirtiyor. ABD’nin 43 eyaletinde pandemi nedeniyle hayatını kaybeden çocukların oranı yüzde 0 ila 0,26 arasında.

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